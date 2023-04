Roma-Feyenoord, scontri tra ultrà alla vigilia

Ieri in città c'erano 400 uomini delle forze dell'ordine in più rispetto alla media. Oggi saranno 1500 gli agenti impegati

Gli ultras del Feyenoord sono arrivati a Roma. Nonostante il divieto di vendita di biglietti, e quindi di assistere al ritorno di Europa League, gli hooligans olandesi sono sbarcati in città e già ieri si sono fatti notare il centro , scrivono Francesco Balzani e Emiliano Pretto su Leggo. Così in tarda serata è scattato un blitz degli ultrà giallorossi, che in circa 200, incappucciati e armati di bastoni hanno assaltato un pub dove gli olandesi si erano riuniti nei pressi del Colosseo. Ma la reazione delle forze dell'ordine allertate già da giorni ha arginato l'assalto. Impedendo il contatto tra gli ultrà .

Ieri in città c'erano 400 uomini delle forze dell'ordine in più rispetto alla media. Oggi, il giorno della partita contro la Roma, in tutto saranno 1.500 gli agenti in campo. Sorvegliata speciale è la Barcaccia del Bernini a piazza di Spagna, presa di mira e danneggiata dagli stessi tifosi nel 2015.