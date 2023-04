Roma-Feyenoord, Mou suona la carica: “Voglio 67mila uomini in campo”

Rimontare, ancora una volta, per inseguire la quarta semifinale europea in sei anni e non far tramontare il sogno Budapest, scrive Francesco Balzani su Leggo.La Roma di Mourinho stasera (ore 21) cerca il pass giusto in Europa League contro il Feyenoord dopo l'1-0 per gli olandesi dell'andata e a distanza di 11 mesi dalla finale di Tirana. Ci sarà uno stadio stracolmo, e dovrebbe esserci anche Dybala dal 1' nonostante la prudenza del tecnico. "Non so se può giocare dal primo minuto. Domani mattina (oggi, ndr) faremo qualcosa di intenso per capire se gioca o se sarà in panchina. Se inizia non giocherà 90 minuti né 120, ma se poi lo uso come cambio e si fa male rischio di bruciare una sostituzione. Vediamo, non lo so nemmeno io ancora". La sensazione è che sia solo pretattica e che la Joya ci sarà così come Abraham che appare favorito su Belotti. Dubbi a centrocampo dove Pellegrini (favorito), Matic e Wijnaldum si giocano due maglie. In difesa Ibanez prenderà il posto di Llorente.