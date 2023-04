Roma, euro-rimonta super: 4-1 al Feyenoord. E’ in semifinale

Una notte di quelle che racconti a lungo, che non ti fanno dormire per l'adrenalina, scrive Francesco Balzani su Leggo. Una notte che porta la Roma per la quarta volta in sei anni in una semifinale europea al termine di una gara folle, lunghissima e bellissima. Niente rivincita per il Feyenoord che a 2' dalla fine pensava di aver vendicato Tirana, senza fare i conti con Dybala. La Joya, tenuta sapientemente in ammollo da Mourinho, ha regalato la magia del 2-1 dopo che la Roma si era fatta agguantare sul pareggio. Giravolta, colpo al volo e rete che si gonfia.