Roma di rigore. Contro il Bologna basta solo il penalty di Pellegrini

La partita è iniziata col ricordo commosso per Mihajlovic (ex di entrambe le squadre) e col minuto di silenzio per Pelè. Si è messa subito in discesa per la Roma. Al 5' Dybala viene atterrato in area da Lucumì dopo uno scambio con Zaniolo, il rigore è sacrosanto. L'argentino, osannato prima del match, lascia il penalty a Pellegrini che torna a segnare in campionato all'Olimpico dopo 290 giorni. La Roma ha fatto poco per cercare il raddoppio arrivando al tiro solo con Dybala sul finire del primo tempo ma senza rischiare praticamente nulla in difesa. Nella ripresa Zaniolo ha cercato di rompere il digiuno trovando però il corpo di Skorupski. Poi il numero 22 è uscito per un problema al ginocchio (nulla di preoccupante) e non ha nascosto la delusione tirando un calcio a un cartellone e guadagnando subito gli scalini per gli spogliatoi. Al 74' out anche Dybala, l'Olimpico (ancora una volta sold out) si è ammutolito. Ma l'argentino è uscito solo per crampi.