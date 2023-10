Roma araba. Sponsor saudita per i giallorossi Mou, c’è il Servette: “Voglio vincere”

I soldi arabi (25 milioni in due anni) e la voglia di chiudere il discorso Europa League il prima possibile. La Roma che stasera (ore 21) affronterà il Servette all'Olimpico ha avuto modo di festeggiare l'arrivo ufficiale del nuovo sponsor dopo mesi di attesa, scrive Francesco Balzani su Leggo. Si tratta di Riyadh Season, iniziativa guidata e pianificata da diverse autorità saudite e classificata come il festival più importante del mondo arabo. Non è stata attesa la votazione per l'Expo 2030 in cui è in corsa anche la capitale. Il club è convinto di non poter condizionare 180 paesi nella votazione accettando la partnership, ma al Campidoglio non hanno gradito lo stesso. Un accordo biennale senza precedenti che include anche la costruzione di nuovi Roma Store in Arabia Saudita, due amichevoli di lusso da giocare tra ottobre e marzo e uno sviluppo futuro magari con l'ingresso di nuovi soci.