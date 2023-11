Roma a Praga ma Mou punge Sarri: “Qui gara facile? Io 26 titoli, lui pochi”

Sasera a Praga la Roma si gioca l'ipoteca del primo posto del girone

Redazione

"La partita della vita è la prossima, quindi quella di stasera con lo Slavia. E sarà più difficile dell'andata". Non parla di derby Mourinho. Ci pensa sicuramente, scrive Francesco Balzani su Leggo, vista la replica piccata a Sarri, ma non ne parla come dall'altra parte del Tevere. Stasera (18:45) a Praga, infatti, la Roma si gioca l'ipoteca del primo posto nel quarto turno del girone. L'ultimo con Mou squalificato in tribuna. Il tecnico ha risposto per le rime a Sarri: "Dice che noi facciamo un'amichevole e loro no? Devono offendersi quelli dello Slavia, non io. Lui ha detto che lo Slavia è senza qualità. Io rispetto sempre gli avversari. La differenza tra uno che ha 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità. Ogni partita è seria da giocare, non ci sono amichevoli. Mi piacerebbe poi sentire la reazione della Lega Serie A perché ha fatto una critica diretta sul calendario. Aspetto".

Il riferimento è alla recente reazione dell'Ad De Siervo allo stesso Mou per aver criticato le gare ravvicinate con Slavia e Inter. Aria di derby. Quella di Praga invita lo Special One a non fare troppi esperimenti: "Hanno una città e uno stadio bellissimo. Lo Slavia è una squadra forte, all'andata abbiamo segnato al primo minuto e questo ha cambiato molto. Vincendo a qui saremmo quasi sicuri di risparmiarci i play off. Giocheremo con la squadra che riterremo più forte". In campo, infatti, non ci saranno solo riserve.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.