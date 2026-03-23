Robinio entra e piega il Lecce. Roma a -3 dal quarto posto

Una baby Roma per portare freschezza e scacciare almeno per qualche giorno l'aria di crisi. Gasperini respira, batte il Lecce e aggancia la Juve al quinto posto grazie al gol di Vaz che nel finale ha formato il tridente più giovane di sempre (17,6 anni la media età) insieme ad Arena e Venturino. La rete del francese al 57' ha scacciato via fischi e malumori nati dopo un primo tempo decisamente deludente, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma, ancora ferita dalla sconfitta in Europa League, ha faticato a trovare occasioni pericolose affidandosi al solito Malen e a un tiro centrale di Pellegrini per impensierire Falcone. Il Lecce dell'ex Di Francesco, invece, si è fatto vedere solo per un'incursione di Banda. Nella ripresa Gasperini cambia le carte e inserisce proprio Robinio Vaz, 18 anni e un cartellino da 25 milioni al collo. Il ragazzo di Normandia, già decisivo contro il Bologna, ha dato la scossa alla squadra. Dopo un paio di fughe davanti che hanno allarmato il Lecce ecco la rete di testa che sblocca il match: discesa di Hermoso, scambio con Malen e cross perfetto dello spagnolo per la testa di Vaz che poi corre sotto la curva Sud. Partita finita? Macché. Il Lecce infatti è andata vicinissima al pareggio con Pierotti. Ancora una volta è stato provvidenziale Hermoso che ha scacciato via sulla linea di porta il colpo di testa dell'argentino. Nella seconda parte Gasperini ha effettuato altri cambi densi di significato. Il primo è stato quello di Angelino tornato a giocare all'Olimpico a sei mesi di distanza. L'ingresso dello spagnolo, fermo per un problema fisico che ha preoccupato i tifosi, è stato accolto da un mare di applausi. Poco dopo ecco Arena (16 anni) e Venturino (19) a completare l'attacco spavaldo della Roma. A fine partita Gasperini ha preferito non parlare, ufficialmente per un abbassamento di voce. Ma la voce, il tecnico, sembra averla tirata fuori proprio negli spogliatoi. Il rapporto con la dirigenza è sempre più teso nonostante la vittoria.