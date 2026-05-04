Rincorsa Europa: Roma a caccia dei tre punti per inseguire la Champions

Sorpassare il Como e restare in scia di un posto Champions. La Roma stasera contro la Fiorentina ha una di quelle occasioni che in un finale di stagione rischiano di essere uniche. Nel frattempo - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - Gasperini sta progettando anche la prossima stagione in una Trigoria che ha visto l'arrivo di Ryan e Corbin Friedkin, i due figli del presidente giallorosso. "La loro presenza è un segnale, la proprietà inizia a muoversi sia per il finale di campionato sia in prospettiva futura. I tifosi meritano chiarezza", ha certificato il tecnico che contro la Fiorentina avrà di nuovo a disposizione Koné oltre a Dybala."In questo momento ci sono due binari, quello della stagione che è viva e attiva. Noi dobbiamo avere massima concentrazione perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro il discorso Champions". Poi c'è il futuro e qui Gasp tira in ballo anche Ranieri:"Ci sono stati sviluppi in queste settimane, bisogna dare atto alla società che ha avuto una grossa delusione che non si aspettava e ora deve prendere un'altra strada rispetto a quello che si immaginava. Il presidente dovrà avere ora il tempo e la chiarezza per affrontare le cose e quando lo fa avrà le capacità per farlo". Compresa la figura di Massara sempre più in bilico. Prima, però, c'è la Fiorentina e il solito Olimpico strapieno. Ma soprattutto c'è una Roma tornata al gran completo se si esclude l'assenza di Pellegrini. Dopo quasi 4 mesi Gasp potrà contare sulla formazione titolare. Meglio tardi che mai, soprattutto in un finale così denso.