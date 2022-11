Riecco Zaniolo nella settimana più delicata

Una prova concreta quella di Nicolò che non segnava dalla finale di Tirana (e da 149 giorni in serie A) e che ora punta il suo “nemico” numero

“Niente di grave” come ha detto Mourinho. Vuole esserci Nicolò anche contro il Ludogorets domani all’Olimpico in una di quelle notti europee disegnate apposta per lui. Per questo incrocerà le dita oggi quando l’Uefa si pronuncerà sul ricorso presentato dalla Roma mirato ad abbreviare di un turno la squalifica di tre giornate inflitta dopo la manata a Pezzella. Ci spera Mourinho che nella sfida decisiva di Europa League potrà sfruttare un turn over ridotto.