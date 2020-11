Ricorso in appello per lo 0-3 subito con il Verona: oggi la decisione

Un punto in campionato (che vuol dire 3° posto) e una ipoteca sulla qualificazione in Europa. Sono 5 giorni decisivi per la Roma fino alla sfida col Genoa di domenica, scrive Francesco Balzani su Leggo.

A partire dal ricorso in appello che sarà discusso in mattinata riguardo il 3 a 0 inflitto a tavolino contro il Verona alla 1° giornata quando la Roma – per colpa di un errore burocratico – non inserì Diawara nella lista degli over 23.

La svista costò la sconfitta inflitta dal giudice sportivo mentre sul campo la partita finì 0-0. Le speranze di ribaltare la decisione non sono molte, ma i legali puntano sulla buona fede del club partendo dal fatto che Diawara avrebbe potuto essere schierato usando uno dei 4 slot liberi nella lista principale.

In caso di riabilitazione del risultato la Roma si ritroverebbe a 12 punti con Juve e Atalanta. Un percorso importante quello di Fonseca che domani col Cluj punta a prendersi il primo posto in solitaria del girone. Il portoghese adotterà il solito turn over ma non potrà contare su Carles Perez finito di nuovo ai box per un risentimento muscolare al flessore.