Rezza manda ko il calcio: “Per me non può ripartire”

“Se devo dare un mio parere, ma che ritengo condiviso anche dal Comitato tecnico scientifico, non sono favorevole alla ripresa del calcio“. Lo ha detto Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento malattie infettive Istituto Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18, dalla sede del dipartimento della Protezione civile, come riporta Leggo.

“Ho sentito proposte di test specifici agli atleti a distanza di pochi giorni, mi sembra una cosa difficile. La decisione spetta comunque alla politica, ma d’altronde siamo già a maggio…“, ha aggiunto il professore.

Una dichiarazione che pesa come un macigno sul mondo del calcio e, soprattutto su quello della serie A, con Federcalcio, Lega e club professionistici in prima linea. E ora? Il calcio attenderà, ma se i dati non migliorano l’ipotesi del professor Rezza potrebbe diventare realtà.