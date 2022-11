Regalo di Ibanez, Anderson-gol: alla Lazio il derby e il terzo posto

Sorpasso di Sarri a Mourinho: sterile l'assedio della Roma

Redazione

La Lazio batte la Roma 1-0, si rilancia in classifica e cancella i due passi falsi contro Salernitana e Feyenoord, scrive Enrico Sarzanini su Leggo. Protagonista della serata Felipe Anderson che, al centro dell'attacco al posto di Immobile presente in panchina anche se non convocato per la sfida perché ancora non in condizione, ha regalato ai biancocelesti una vittoria importantissima che consente a Sarri di superare la Roma in classifica e di agganciare l'Atalanta, battuta dal Napoli, al terzo posto.

Decisivo l'errore di Ibanez al 29' del primo tempo che ha di fatto regalato il gol-partita ai biancocelesti: sull'appoggio di Rui Patricio, il centrale giallorosso perde palla in impostazione e la regala a Pedro, che serve Felipe Anderson per il comodo appoggio in porta.

Timida la reazione della Roma che parte a testa bassa e coglie subito la traversa con Zaniolo ma si tratta dell'unico vero pericolo corso da Provedel che per gran parte della gara si è potuto godere la partita senza apprensioni, gestendo al meglio le situazioni.

Lazio che ritrova la sua difesa di ferro (ottavo clean sheet stagionale) persa contro Salernitana e Feyneoord, grazie alle prestazioni maiuscole sia di Casale che di Romagnoli, al suo primo derby da laziale. Il resto lo hanno fatto l'esperienza di Vecino e la tenacia di Cataldi che, alla sua prima stracittadina da capitano, a centrocampo a tratti ha giganteggiato senza far sentire minimamente la mancanza di Milionkovic out per squalifica.

Per la Roma una sconfitta che può far male solo al morale (i giallorossi sono comunque a -2 dalla Lazio terza in classifica) per Mourinho oltre al danno però c'è la beffa: sospetta lesione al flessore della coscia per Pellegrini, costretto a uscire in avvio di ripresa per un fastidio muscolare. Cristante non cerca scuse: "Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri e quando siamo arrivati vicino all'area non siamo riusciti a segnare".