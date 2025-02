Ranieri: “Pronti per la Coppa. A Milano non siamo in gita”

Un'altra finale, per non perdere un obiettivo che può salvare una stagione. La Roma stasera a San Siro (ore 21, diretta tv su Canale 5) se la vedrà col Milan nei quarti di finale a gara secca di Coppa Italia. Un trofeo vinto 9 volte dai giallorossi, ma che manca in bacheca dal 2008. Una partita che Ranieri affronterà con tutti i titolari ad eccezione dello squalificato Mancini. "Non andremo a San Siro in gita - avvisa il tecnico -. Il Milan è cambiato molto dall'1-1 in campionato e poi ancora di più dopo questo mercato. Mi aspetto una gara difficile ma noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra". Lo scrive Francesco Balzani su Leggo. Dal mercato rossonero a quello giallorosso Ranieri è soddisfatto dei nuovi acquisti (Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath) che saranno in panchina stasera: "Non potevamo muoverci su alcuni affari per il Financial Fair Play ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok e sono convinto si ambienteranno presto. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto. L'altro arriva in prestito, è un nazionale danese, un buon marcatore. Critiche? Spendiamo soldi e poi stiamo fuori dall'Europa perché siamo andati oltre i parametri?". Poi su Dybala e Paredes: "Mai avuto dubbi sul fatto che restassero". La Joya guiderà la Roma dopo l'ultima perla a San Siro in campionato. Una battuta di Ranieri anche sul prossimo allenatore con il sogno Ancelotti ancora vivo: "Ho letto di Carlo. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro. Il nuovo corso è annunciato. Il nome? Si attenderà la fine della stagione e lo faremo. Tutte le voci che escono non vengono da noi, ma cercheremo di prendere il tecnico che fa al caso nostro". Infine sul nuovo stadio di Pietralata: "Ora inizio a crederci anche io, è un progetto molto realistico".