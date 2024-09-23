La prima Roma di Juric vince, anzi stravince. E, scrive Francesco Balzani su Leggo, lo fa in un Olimpico surreale e a poche ore dalle dimissioni della Ceo Souloukou e con una contestazione totale che ha coinvolto soprattutto Pellegrini e Cristante oltre ovviamente alla società dopo l'addio doloroso di De Rossi. A placare gli animi una prestazione quasi perfetta con la coppia Dovbyk-Dybala sugli scudi. In un Olimpico semivuoto nella prima mezz'ora i giallorossi spingono subito forte e trovano il vantaggio proprio con il bomber ucraino, che in diagonale trafigge Okoye. Uno spettacolo per pochi che rischia di ripetersi due volte: prima con ElSha, poi con Dybala. Nella ripresa dopo 2 minuti arriva il rigore su Dybala. La Joya lo calcia perfettamente e trova il primo gol stagionale. A completare la giornata perfetta di Juric ecco il tris di Baldanzi, appena entrato, abile a sfruttare una triangolazione con lo stesso Dovbyk. I fischi non si placano, così a fine partita la Roma ne riceve una bordata sotto la curva. Ma è tutto lo stadio ad inneggiare ancora a Daniele De Rossi. In mattinata erano arrivate le dimissioni della Souloukou, concordate coi Friedkin che non erano contenti della gestione negli ultimi mesi. Ora è caccia al sostituto con Gandini, Boban, Montali e Rosella Sensi tra i candidati.