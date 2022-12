Pronto Odriozola: dal Real Madrid alla fascia giallorossa in prestito

La fascia destra della Roma è pronta a passare dall’olandese allo spagnolo, scrive Francesco Balzani su Leggo. È a un passo, infatti, l’arrivo di Odriozola dal Real Madrid per sostituire il ribelle Karsdorp. Ieri l’entourage del 24enne ex viola era a Trigoria e ha trovato l’accordo col club giallorosso. C’è ora da trovare la giusta formula con il Real Madrid che sembra disponibile o a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto visto che non trova mai spazio in Spagna. Progressi anche sul fronte Lukic col Toro, che riflette per uno scambio con Kumbulla o Shomurodov. Qualcosa si muove.