Pranzo a Londra tra Pinto e Mou per l’affare Scamacca

Un pranzo all’ombra del Big Ben con Scamacca come primo piatto, tanti contorni in uscita e Morata che è tutto fuorché una fantasia, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ieri Pinto e Mourinho si sono incontrati a Londra per fare il punto sul mercato romanista. Che oggi dovrebbe sbloccare due uscite: Kluivert è sempre più vicino al Bournemouth, stesso discorso per Volpato al Sassuolo. Occhio pure alle offerte di Nottingham e West Ham per Zalewski. Servirebbe un capitolo a parte per Scamacca che pressa sempre di più il club londinese per tornare nella capitale. Ieri sera un primo approccio, positivo per il prestito. Resta comunque in corsa Morata che ha rinnovato fino al 2026 con l’Atletico inserendo però una clausola rescissoria da appena 10 milioni che lo rende un’occasione ghiotta sul mercato anche perché lo stipendio dello spagnolo sarebbe sceso sensibilmente. La maxi offerta araba (50 milioni) non sembra convincerlo.