Politano non si sblocca, sale Shaqiri

Fonseca aspetta. E spera che il rinforzo possa arrivare prima del derby. La corsa per prendere il posto di Zaniolo vede un testa a testa tra Politano e Shaqiri, scrive Francesco Balzani su Leggo..

Per il primo, nonostante la forte tensione tra i club, c’è ancora la possibilità di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo 15 presenze. Nelle ultime ore, però, si è riaperta pure la porta per lo svizzero. Il Liverpool valuta il cartellino almeno 30 milioni. E la formula del prestito con diritto di riscatto non piace troppo ai Reds. “Mi manca il minutaggio”, ha ammesso ieri l’ex Inter che piace pure al Siviglia.

Resta in ghiaccio Januzaj. “Piace a Roma e Milan”, le parole del suo agente a calciomercato.com. Un tentativo verrà fatto pure con Bernardeschi.

Oggi, intanto, si sottoporrà alle visite mediche Ibanez. Il difensore, chiesto da Fonseca già ai tempi dello Shakthar, arriverà dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto al 2021. Un’operazione da 10 milioni per il brasiliano fin qui impiegato solo 2 volte da Gasperini. Infine una notizia positiva: in arrivo i 10 milioni di riscatto dal Sassuolo per Defrel