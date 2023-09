Pinto: “Nessuno scontro tra me e Mourinho. Mercato, ora la Roma è più forte”

Il rapporto con Mourinho, l'ossessione per Renato Sanches, l'obiettivo Marcos Leonardo per gennaio. Il general manager Tiago Pinto ha tracciato il bilancio di un mercato tormentato per la Roma e concluso con il colpo Lukaku, comeriporta Francesco Balzani su Leggo. "Non c'è nessuno scontro tra me e Mourinho, parliamo la stessa lingua e tutto quello che pensiamo ce lo diciamo in faccia. Abbiamo iniziato male, ma mancano 35 partite e ci rialzeremo. Champions? Non vi dico che siamo obbligati ad arrivarci, ma ci proveremo".