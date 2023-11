Pinto: “Conti e giocatori, ora la Roma è più forte”

Il g.m.: "Ho dovuto cercare l'equilibrio tra le richieste di Mourinho e le capacità finanziarie"

Redazione

Si mette sulla difensiva, ma solo sul rinnovo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il Dg Tiago Pinto, ospite ieri al Social Football Summit, è un fiume in piena: "Ho ereditato una rosa con tanti giocatori over 30, molti infortunati cronici e altri fuori rosa. E alla fine ho portato 150 milioni in casa migliorando la squadra. Ognuno giudica come vuole ma io avevo un grande compito: lasciare la Roma meglio di come l'ho trovata. Finanziariamente non c'è dubbio".

Poi l'analisi sul presente: "Ho dovuto cercare l'equilibrio tra le richieste di Mourinho e le capacità finanziarie. Ci sono cose che abbiamo gestito bene come Dybala o Lukaku. Se avessimo lottato con i club nella parte iniziale del mercato, non ce l'avremmo fatta. In tutti e due i casi abbiamo chiuso la trattativa in 5 giorni e siamo stati anche fortunati". Poi il ringraziamento a Mou: "Ha valorizzato molti giovani, e questo ha fatto la differenza anche per i ricavi".

E qui arriviamo al punto in comune: il contratto in scadenza. "Faccio come il mister, mi metto sulla difensiva: sono cose che si discutono internamente. L'importante è il futuro della Roma", chiude Tiago.

Mou intanto rimanda l'Arabia: "Un giorno ci andrò. Ma quando dico "un giorno" non intendo domani o dopodomani. A Roma sto bene, questo tifo ti entra nella pelle".

