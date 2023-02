Per Mou le spine di una rosa corta

Il bene nel poco , col permesso di Madame. Dopo il pari ostico di Lecce Mourinho ha mantenuto comunque un posto provvisorio in Champions e si appresta ad affrontare tre sfide decisive in una settimana tra i playoff col Salisburgo e la gara col Verona di domenica. Nel poco dicevamo, scrive Francesco Balzani su Leggo, inteso come tempo e soprattutto come poche alternative. Anche in Salento, infatti, Mou è ricorso ai cambi solo negli ultimi 10 minuti costretto a pescare tra convalescenti ( Wijnaldum e Belotti ) e quel Solbakken che rischia di diventare l'ennesimo oggetto misterioso del mercato firmato Pinto dopo i vari Vina, Shomurodov, Reynolds o Camara . Un limite di profondità che in passato (anche quello recente) è risultato fatale.

Mou sarà costretto a spremere titolari come Dybala, Abraham, Smalling o Matic peraltro provati dal trattamento riservato da Strefezza e compagni e dall'arbitraggio di Aureliano. Proprio la Joya ieri si è allenato individualmente anche nel giorno libero. Qualche chance di turn over è concessa solo sulle fasce con Celik. Dopo il flop con la Cremonese il tecnico non si fida più delle seconde linee: la Roma, tra le prime sei in classifica, è la squadra che ha impiegato meno giocatori da gennaio complici anche le esclusioni di Zaniolo e Karsdorp (pronto a essere riabilitato). A Lecce ha atteso fino al 82' per i primi due cambi, con Empoli e Spezia ne erano serviti comunque 70. Wijnaldum in questo senso può rappresentare linfa vitale, ma per vederlo almeno al 50% bisognerà aspettare due settimane. "Sto bene, ma serve del tempo", ha twittato ieri Gini. Sparito dai radar Camara, restano i giovani che però non hanno le spalle larghe per sopportare un'eventuale nuova eliminazione.