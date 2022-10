Pellegrini, il leader contro Spalletti

Il Napoli è l'unica big alla quale il capitano non ha mai segnato in carriera e che non è mai riuscito a battere partendo dal 1'

Ma la fame di rivalsa ce l'ha anche un altro protagonista della gara: Lorenzo Pellegrini. Il capitano tornato a Trigoria un mese dopo l'addio di Spalletti dalla Roma, tra le polemiche per il trattamento riservato a Totti. Il mito di Lorenzo, nonché uno dei suoi tifosi più accesi. Pellegrini vuole vincere anche per lui e per infrangere un doppio tabù. Il Napoli, infatti, è l'unica big alla quale non ha mai segnato in carriera e che non è mai riuscito a battere partendo dal 1'. Lo score è impietoso: 5 pareggi e 5 sconfitte, l'unica vittoria l'ha visto in campo per 10 minuti scarsi. Sta a lui condurre la Roma mano per mano verso una vittoria che riaprirebbe i sogni scudetto.