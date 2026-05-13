L'ultimo derby, o forse no. Da una parte Lorenzo Pellegrini dall'altro Paulo Dybala. I due trequartisti in scadenza di contratto che lunedì potrebbero giocare la loro partita d'addio all'Olimpico. Il condizionale è d'obbligo perché negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo. La conferma di Gasperini ha aumentato le possibilità di rinnovo soprattutto per l'ex capitano che tornerà dall'infortunio in tempo per sfidare la Lazio che ha già punito due volte nelle ultime tre stracittadine (4 le reti complessive). Due gol emblematici in momenti in cui Pellegrini sembrava a un passo dall'addio. Lorenzo, reduce da una lesione muscolare, dovrebbe partire dalla panchina, ma la sua presenza è fondamentale in un momento topico della stagione. Nel frattempo il suo entourage attende una chiamata dalla proprietà per studiare la formula del rinnovo che necessita di un forte adeguamento sullo stipendio. Discorso simile, ma leggermente più in salita per Dybala. La Joya domenica ha mandato un preciso segnale ai Friedkin: "Quella contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita all'Olimpico, lo dice il contratto". La volontà è ancora quella di restare, ma nessuno in questi mesi si è fatto sentire per evitare la partenza a parametro zero dell'argentino. leri il suo agente Novel è stato visto a Trigoria ma dovrà attendere l'arrivo dei Friedkin (forse sabato). Intanto alla porta di Dybala hanno bussato Boca, Inter Miami e Fenerbahce. Anche in questo caso la riduzione dello stipendio è necessaria, ma potrebbe non bastare. La Roma vorrebbe, infatti, partire da una parte fissa bassa con bonus a salire in base alle presenze di un giocatore magnifico, ma spesso ai box. Anche in questo caso Gasperini sarebbe ben felice di tenere Dybala a patto che il club pensi a un vero sostituto. Appuntamento rinviato a fine stagione quando si capirà di più anche sul fronte direttore sportivo (Manna e D'Amico restano in pole ma occhio anche alle candidature di Giaretta e Planes). Ora c'è un derby da preparare e Gasperini vuole finire la stagione senza rimpianti magari superando quella quota 70 punti che a Roma non viene raggiunta dal 2018.