Pellegrini crac: il suo Europeo è già finito

Il centrocampista si fa male e dice addio alla Nazionale: al suo posto Castrovilli

Una delusione enorme per Pellegrini così come lo era stata per Zaniolo. "Questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare l'Europeo. L'amarezza è molta, ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l'anima ogni partita. Io ci credo", ha commentato.

Il suo nome era già circolato con forza in mattinata per motivi legati al mercato. Il Mundo Deportivo, infatti, ha sparato in prima pagina l'offerta del Barcellona per portare in Spagna il numero 7. La clausola da 30 milioni (il Barça chiederebbe comunque lo sconto) e la scadenza 2022 di un contratto non ancora rinnovato mettono a rischio la permanenza di Pellegrini, ma la volontà del ragazzo è quella di restare. Da stabilire a che costo. Mercato in entrata: per Xhaka e Rui Patricio siamo ai dettagli, dal Tottenham (di Fonseca?) potrebbe arrivare Lucas Moura mentre Mourinho vorrebbe dare una chance a Kluivert.