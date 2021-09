Pellegrini a vita: il rinnovo fino al 2026 è cosa fatta

Il capitano attende il ritorno dei Friedkin dagli Usa per mettere nero su bianco

La delusione è ancora tanta. Figuriamoci per uno che è nato nella capitale, tifa Roma e ha dovuto saltare il derby da capitano nel momento migliore della sua carriera per una squalifica ingiusta, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il sorriso per Pellegrini però è dietro l’angolo. Mourinho, che ieri ha parlato a lungo alla squadra, prova a cancellare l’amarezza del derby puntando sulla vena di Lorenzo. Contro l’Empoli il tecnico lo avrà di nuovo a disposizione prima di perderlo ancora con la Nazionale nella sosta. Lorenzo tornerà a dirigere una Roma ancora troppo lontana dallo standard di Mou. E potrebbe farlo con una firma pesante. Ieri, infatti, il suo agente Pocetta ha incontrato a lungo Tiago Pinto per limare gli ultimi dettagli. Il rinnovo fino al 2026 (da 4 milioni più bonus) è ormai cosa fatta. Il capitano attende il ritorno dei Friedkin dagli Usa per mettere nero su bianco. Forse già venerdì. Il numero 7 sarà il secondo giocatore più pagato in rosa dopo Abraham in attesa del vicino rinnovo di Zaniolo che dovrebbe comunque essere di poco inferiore. L’annuncio per quello di Lorenzo invece è imminente. Risolte anche le clausole sui diritti d’immagine del calciatore, niente che potesse far pensare a una frenata. Ovviamente eliminata anche la clausola rescissoria. Con sei gol (e 2 assist) Pellegrini è attualmente il centrocampista più influente d’Europa in zona gol.