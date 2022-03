Pedro prepara la seconda rivincita contro la Roma

Nell'ultima gara contro il Venezia è partito dalla panchina e domenica, complice la squalifica di Zaccagni, scenderà in campo dall'inizio

Protagonista all'andata, Pedro scalda i motori anche per il derby di ritorno, scrive Enrico Sarzanini su Leggo. Lo spagnolo, in estate scaricato' dai giallorossi che lo avevano liberato a zero, aveva scelto la Lazio per rilanciarsi e nel 3-2 contro la Roma ha anche segnato un gol. Nell'ultima gara contro il Venezia è partito dalla panchina e domenica, complice la squalifica di Zaccagni, scenderà in campo dall'inizio al fianco di Immobile e Anderson. Lo spagnolo, che con la Roma lo scorso anno segnò appena 6 gol, è già a quota 8 reti in Serie A e vuole andare in doppia cifra, un traguardo raggiunto solo ai tempi del Barcellona (per ben tre volte). Gli basterà comunque un solo gol per eguagliare il suo primato con la maglia del Chelsea (9).