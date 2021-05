Pazzi per la Special Roma

Mourinho: dal boom sponsor al sogno Isco. E stasera il ritorno della semifinale d’Europa League all’Olimpico con lo United

Una bomba atomica. L'effetto Mourinho ha provocato effetti piacevolmente devastanti in ogni settore colorato di giallorosso, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il titolo in Borsa, ad esempio, è schizzato a +26% valorizzando la capitalizzazione del club passata da 178 a 229 milioni. E in arrivo ci sono nuove sponsorizzazioni attratte proprio dallo Special One anche se per i diritti d'immagine personale bisogna trovare l'accordo col Chelsea che ne detiene l'esclusiva fino al 2025. La notizia choc del suo arrivo (ripresa da tutti i giornali del mondo) ha scatenato la piazza che ora attende anche un mercato Special. Con l'arrivo di Mourinho si va verso la conferma di Dzeko ma sono altri i nomi apprezzati dal portoghese: da Smalling a Mancini passando per Zaniolo e Florenzi (di ritorno). Il termine "ambizione" usato da Mou come dai Friedkin e Pinto però presuppone qualcosa in più.