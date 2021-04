Orgoglio Roma. Fonseca: “Abbiamo dimostrato personalità”

All'Olimpico finisce 1-1 e il tecnico portoghese conquista il primo punto contro Gasperini

E' un punto inaspettato quello colto da Fonseca che per la prima volta non perde con Gasperini e rende più vivace la lotta Champions dalla quale però la Roma si tira fuori mentre si ravviva il duello con la Lazio.

L'Atalanta, infatti, per un'ora e passa domina il campo trovando il vantaggio al 26' con Malinovski su una delle tante dormite della difesa giallorossa. Zapata surclassa tutti ma i suoi compagni non ne vogliono sapere di chiudere la partita. Su tutti spicca l'errore a mezzo metro dalla porta spalancata di Muriel che manda su tutte le furie Gasperini colpevole di cambi troppo affrettati.

A farlo arrabbiare ancora di più ecco il doppio giallo di Gosens. Da quel momento in poi la Roma prende coraggio e trova il pareggio con un tiro dalla distanza dell'ex Cristante che trova impreparato Gollini. Nel finale però il portiere bergamasco trova il riscatto negando prima a Dzeko e poi a Carles Perez il gol da tre punti che avrebbe rimesso la Roma su una frastagliata via per il quarto posto.