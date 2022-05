Onorato (Assessore al Turismo): “Pronti a stimolare gli investimenti per lo stadio”

"Ma la verità è che degli stadi non si deve parlare ma si devono fare"

"Ringrazio il sindaco per la fiducia, sono le leve per far ripartire subito Roma. E ci siamo riusciti. Siamo già molto vicini ai numeri di turisti che la Capitale registrava nel 2019 prima della pandemia. Se oggi cercava una camera in un hotel a 4 o 5 stelle non la trovava" dice Alessandro Onorato, 41 anni, è assessore del Comune di Roma, intervistato da Davide Desario su Leggo.