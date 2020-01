Olimpico, sono già in 60mila

La Lazio fa il pienone, la Roma ancora no, come riporta Leggo. Non c’è ancora sold out per i settori occupati dai tifosi giallorossi, ma nonostante i risultati negativi il numero di biglietti venduti è in crescita rispetto al passato.

Finora sono stati venduti 34 mila tagliandi totali che si sommano ai 18 mila abbonati giallorossi per un totale di circa 55 mila presenze per ora equamente distribuite. Un numero destinato a salire nelle prossime ore visto che mancano ancora tagliandi di Tevere e Monte Mario mentre curve e distinti sono ormai esauriti.

Il ko con la Juve ha, però, rallentato un po’ la vendita ai botteghini oltre a riempire social e radio di critiche e insulti a Florenzi e compagni.