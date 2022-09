Olimpico sbancato. Scavini-gol, la Roma cede all’Atalanta

Rammarico per Mou inviperito per risultato e arbitraggio: "Sono andato da Chiffi per chiedergli perché non ha dato rigore su Zaniolo. Io voglio essere il migliore allenatore possibile, dico ai giocatori di non buttarsi. A Chiffi ho chiesto: È impossibile dare rigore se il giocatore non si butta per terra? Se sì, cambio indicazioni ai giocatori e gli dico che si devono buttare per terra. Non mi ha risposto. Abbiamo perso una partita che si poteva vincere facilmente per come abbiamo giocato. Purtroppo non abbiamo segnato. Abbiamo anche un problema con Pellegrini al flessore, che sullo 0-1 non è voluto uscire". E infatti Pellegrini non andrà in Nazionale.