Olimpico, caos abbonati: il club divide e sposta i tifosi. Scoppia la protesta

Un anno di Pinto, due anni senza l'arrivo di un centrocampista. La Roma, che si prepara per i due big match con Milan e Juve, aspetta rinforzi in mediana tanto più ora che Diawara e Darboe sono in Coppa d'Africa, scrive Francesco Balzani su Leggo. La caccia al regista di Tiago si concentra su tre obiettivi per provare ad accontentare un Mourinho comprensibilmente impaziente. Il pezzo più pregiato è Ndombele del Tottenham, ma solo con la soluzione del prestito secco o con diritto di riscatto. Troppo alta, infatti, la valutazione fatta dal club inglese (30 milioni) per le casse giallorosse. Una via di mezzo è Kamara del Marsiglia che è in scadenza di contratto e quindi andrebbe pagato subito. In questo caso con poco più della metà dei 20 milioni incassati dai riscatti obbligati di Pau Lopez e Under da parte dei francesi. In scadenza è pure Grillitsch dell'Hoffenheim che convince meno ma per il quale è previsto un appuntamento in settimana. Occhio infine al ritorno di fiamma per Loftus-Cheek. Perché la pista Maitland-Niles è tutt'altro che semplice e in caso di naufragio della trattativa con l'Arsenal la Roma potrebbe tesserare un altro extracomunitario dopo Abraham. Ma i problemi per la Roma sono anche al botteghino. Perché dopo la decisione di ridurre la capienza degli stadi dal 75 al 50% il club giallorosso (unico ad aver sottoscritto abbonamenti in pandemia) è stato costretto a spostare alcuni abbonati di curva Sud in altri settori dello stadio. La comunicazione è arrivata tramite mail. Così coppie o gruppi di amici si sono visti divisi, ma a far scalpore sono alcune situazioni paradossali come quella di un padre che ha visto la sola figlia di 9 anni spostata in Nord. La Roma cercherà di risolvere la questione e intanto ha annullato e rimborsato tutti i biglietti venduti per Roma-Juve. La nuova vendita partirà oggi.