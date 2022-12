Oggi l’ultima amichevole. Mou attende Dybala il 26

Mourinho confermerà la difesa a 3 e dovrebbe insistere con l'attacco leggero visto col Casa Pia. Un esperimento per il futuro, anche quello prossimo. Sulla carta quello di oggi sarà l'impegno più semplice per Zaniolo e compagni in questo ritiro ad Albufeira che terminerà in serata. Poi il ritorno nella capitale e tre giorni di vacanza prima della seduta a Trigoria del 26 dicembre in preparazione della sfida al Bologna del 4 gennaio. A Santo Stefano Mourinho spera di avere anche Dybala anche se difficilmente l'argentino sarà a disposizione prima del 30.