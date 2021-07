Oggi al via l’era Mourinho

A Trigoria con 5 novità nello scouting

Un ritiro nel caldo bollente di Trigoria che durerà fino al 25 e vedrà i giallorossi in amichevole contro Reggina (il 18) e Ternana (il 25). Poi si volerà a Faro in Portogallo per la seconda parte del lavoro e per le gare contro Betis e Siviglia.

Cinque i nomi nuovi: Fontes (ex Leicester), Paresce (ex Milan), Mauro Leo (ex Juve e Inter), Weimar (ex Leverkusen) e Alessio Scarchilli. Anche loro aiuteranno i Friedkin per i regali da consegnare a Mourinho. Rui Patricio è atteso domani a Roma, per Xhaka siamo ai dettagli ma serve un vice Spinazzola (operato ieri in Finlandia e out 7 mesi).