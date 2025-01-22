Tra Amsterdam e Alkmaar ci sono appena 40 chilometri di distanza. Nella cittadina famosa per il formaggio la Roma si gioca domani un bel pezzo di qualificazione in Europa League contro l'AZ mentre dalla capitale olandese è arrivato Rensch e potrebbe seguirlo a giugno il tecnico Farioli che si gioca con Allegri e Montella la panchina giallorossa del futuro, scrive Francesco Balzani su Leggo. Sbloccata anche la questione del vice Svilar con Gollini che ha dato il cambio a Ryan passato ufficialmente al Lens dopo il supplemento di visite mediche al ginocchio.

Ora Ghisolfi pensa a riempire gli altri due slot: il centrocampista e il vice Dovbyk. Per quel che riguarda il primo tutte le forze sono concentrate su Frattesi. Quotazioni in rialzo grazie all'effetto domino generato da Casadei che passa al Torino e "rimette" in bilico Ricci, primo nome sulla lista dell'Inter per sostituire proprio Frattesi. La Roma per riavere il centrocampista di Fidene (che spinge per il ritorno a Trigoria) deve però alzare la posta in palio e avvicinare quota 40 milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto dilazionato. Capitolo attaccante: Shomurodov si avvicina all'Empoli, per sostituirlo la Roma pensa a Sebastiano Esposito che proprio il club toscano riscatterà dall'Inter per 5 milioni. Il 22enne piace anche al Napoli che in quel caso libererebbe Raspadori, sempre in ottica Roma. In corsa anche Laborde: 6 gol in 12 partite quest'anno col Nizza e il contratto in scadenza 2026. Un obiettivo per il futuro è invece Durdov (17 anni) dell'Hajduk Spalato seguito in queste settimane dagli scout giallorossi.