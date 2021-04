Nicolato (ct Under 21): “La Roma di Fonseca può sperare, avrà la sua chance contro l’Ajax”

Nel calcio italiano l’uomo del momento è Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, appena qualificata alla grande per i quarti di finale degli Europei (il 31 maggio contro il Portogallo).

E ora? Cosa si inventerà Nicolato per battere anche il Portogallo?

“Sono fortissimi, vincono consecutivamente da non so quante gare. Intanto, vediamo come ci arriveremo alla sfida del 31 maggio e con quali uomini a disposizione. Di sicuro, come accaduto nella finalissima dell’Europeo under 19 del 2018 (persa 4-3 ai supplementari, ndr), venderemo cara la pelle” dice il C.t. intervistato da Piergiorgio Bruni su Leggo.

Roberto Mancini è l’allenatore ideale per un collega dell’Under 21?

“Direi proprio di sì. Non guarda la carta d’identità, ma i valori“.

La Nazionale può puntare al titolo continentale?

“Ci deve provare, anche se voler vincere’ non basterà per riuscirci. Nel calcio, come nella vita, maggiormente si avanti più il livello si alza. Roberto fa un calcio di qualità, perciò è una legittima aspettativa“.

Da domani i quarti di finale di Europa League: i tifosi della Roma possono sognare?

“Devono farlo e lo meritano visto il percorso fatto fino a oggi. La Roma è una buona squadra, con una rosa interessante, molto tecnica, e che ha sempre dimostrato in campo un ottimo calcio. Con l’Ajax sarà complicato, ma i giallorossi avranno le loro chance“.