Nel segno di Mou, Roma già tosta: 1-1 col Porto. Preso Shomurodov

Il primo esame da grande è superato, scrive Francesco Balzani su Leggo, ma è stato tutto fuorché una amichevole. La Roma pareggia 1-1 con il Porto, ex squadra di Mourinho, alla fine di una partita tesa e cattiva proprio come voleva lo Special One. In campo la migliore formazione possibile contro un avversario più avanti nella preparazione. Tutti i big dal 1': da Zaniolo a Smalling passando per Dzeko e Pellegrini. Il primo tempo scorre via spigoloso con tanti sbadigli e due belle parate di Rui Patricio.