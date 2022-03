Mourinho vorrebbe affiancare Raspadori ad Abraham

I rapporti col Sassuolo sono ottimi e nella valutazione da 30 milioni possono rientrare alcuni giovani come accaduto in passato

Una spalla per Abraham e il dopo Veretout. Tra gli obiettivi del prossimo mercato Pinto deve pensare anche a una seconda punta soprattutto in caso di addio di Zaniolo ("Vedremo il futuro con calma", ha detto ieri l’agente) valutato comunque non meno di 60 milioni, scrive FRancesco Balzani su Leggo. Tra gli obiettivi Guedes e Talisca, ma a sorpresa nelle ultime ore si è fatta forte la candidatura di Giacomo Raspadori. I rapporti col Sassuolo sono ottimi e nella valutazione da 30 milioni possono rientrare alcuni giovani come accaduto in passato. L’attaccante azzurro 22enne piace a Mourinho e sarebbe l’ideale sia come spalla di Tammy sia come esterno in un ipotetico ritorno al 4-2-3-1. Si monitora anche la situazione di Muriel che ancora non ha rinnovato con l’Atalanta (scadenza 2023), guadagna poco (1,8 milioni) e ha una valutazione da 15 milioni. Occhi poi a centrocampo dove si prepara l’addio a Veretout, che potrebbe finire al Marsiglia per 15 milioni. È stato offerto McKennie dalla Juve, non necessariamente in un ipotetico affare Zaniolo mentre l’agente di Jorginho (scadenza 2023) fa sognare: "Può tornare a giocare in Italia, anche alla Roma". Si va, infine, verso un rinnovo biennale per Mkhitaryan proprio come desiderato da Mourinho.