Mourinho: “Vincere per non dipendere dagli altri”

A sorpresa è ad Helsinki anche Zaniolo nonostante la squalifica di altre due giornate per la quale la Roma sta facendo ricorso. Out invece Matic così come gli infortunati di lungo corso. Non sono in perfette condizioni nemmeno Pellegrini e Karsdorp ma dovrebbero stringere i denti. Mourinho è sembrato teso il giusto: "Vogliamo vincere e non dipendere da altri risultati. Non sarà facile, e lo abbiamo visto all'andata. Il calcio scandinavo è in grande evoluzione, lasciate perdere il ranking. Non siamo in vacanza e non vogliamo retrocedere in Conference league, per non farlo dobbiamo segnare di più ma non vedo problemi di manovra".