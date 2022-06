Mourinho, un centrocampo da rifare

Tranne Cristante e il giovane Bove ci sarà una rivoluzione totale nel reparto in cui il tecnico si aspetta il grande colpo

Il suo agente sta per formalizzare i rinnovi di Mancini e Cristante e ha riparlato del centrocampista di Fidene con Pinto. Il punto di forza è lo sconto del 30% (legato alla clausola) e la possibilità di inserire un paio di giovani col Sassuolo. Ma lo sguardo di Mou è soprattutto in Premier dove piace molto anche Bissouma del Brighton. Riscatto quasi impossibile per Oliveira così come sono ormai sfumate le speranze di convincere Mkhitaryan a rinnovare. Come vice Abraham occhi su Kalajdzic dello Stoccarda. Intanto ancora guai per Zaniolo: la Procura Federale ha deciso di metterlo sotto indagine per i cori ritenuti «ingiuriosi» verso la Lazio durante la festa a Circo Massimo.