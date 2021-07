Mourinho strizza l’occhio al Porto per avere il talento Luis Diaz

Latina, cattiva e affamata. Mourinho in allenamento sta provando a cambiare i parametri di ambizione della Roma ma ora serve una mano dal mercato, scrive Francesco Balzani su Leggo. E nel mirino dello Special One è finito con forza a Luis Diaz...

E nel mirino dello Special One è finito con forza a Luis Diaz esploso in Coppa America con la Colombia ma già nella lista di Mou da mesi. L' ala sinistra del Porto ha una clausola da 80 milioni, ovviamente troppi. Ma il Porto ha necessità di vendere e potrebbe cedere di fronte a 35 milioni. Secondo i più importanti media portoghesi Mourinho avrebbe programmato un incontro con il giocatore intorno al 26 luglio quando Diaz tornerà a Oporto dopo aver concluso le vacanze.

Due giorni dopo Roma e Porto si sfideranno in amichevole. Quale migliore occasione per provarci? Un investimento diverso per l'attacco dove è destinato a restare a Dzeko. Al posto del bosniaco potrebbe così partire El Shaarawy che peraltro garantirebbe una plusvalenza secca a Pinto. Anche perché Mkhitaryan sembra destinato a giocare al centro della trequarti. L'agente di Diaz non smentisce: Ci sono contatti, ma nessuna offerta ancora.