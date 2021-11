Mourinho, l’obiettivo è convincere Friedkin: rinascita o addio

Il tecnico chiede alla proprietà un mercato imponente tra gennaio e giugno

Rivoluzione tecnica o la corda si spezzerà, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il nuovo sfogo di Mourinho, dopo la disfatta di Venezia, ha ingigantito la crisi di una Roma che ha raccolto quattro punti nelle ultime 5 partite. Il tecnico ha preso atto che buona parte della rosa non è adeguata per tornare in Champions. Non solo i panchinari, ma anche qualche titolare. I fedelissimi restano nel suo cerchio magico, il resto è ormai un corpo estraneo. L'obiettivo di Mourinho è solo uno: convincere i Friedkin a un mercato imponente tra gennaio e giugno. A costo di buttare una stagione. Un atteggiamento che ricorda il Capello targato 1999 e che può portare solo a due destinazioni: la rinascita o l'addio. Sullo sfondo un debito da oltre 400 milioni che i Friedkin stanno ripianando e una sosta che può aiutare a riflettere anche per il futuro. Si cercano un terzino (Bereszynski ed Henrichs in pole), un centrocampista e un difensore centrale.