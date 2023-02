Mourinho: “Il mio futuro? Conta solo passare”

Una remontada, anzi una reMountada. In stile Special One o se volete ricordando quelle storiche con Dundee e Barcellona, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'importante per la Roma è ribaltare lo sfortunato 1-0 dell'andata e far fuori il Salisburgo dei ragazzi terribili per approdare agli ottavi di Europa League. Le buone notizie sono arrivate ieri pomeriggio: Dybala, Pellegrini e Abraham sono recuperati. «Anche se non al 100%», come sottolinea Mou che difficilmente li schiererà tutti e tre dall'inizio. L'inglese userà una mascherina protettiva con tanto di lente alla Davids, per l'argentino (interrogato dalla Finanza per il caso plusvalenze Juve) si studia la giusta strategia. Chance anche per Wijnaldum.