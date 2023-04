Mourinho e il problema del gol. Ma Dybala: “Io ci sono”

Un Diavolo per Mourinho, ma pure la Joya di aver recuperato Dybala, scrive Francesco Balzani su Leggo. Sabato arriva il Milan desideroso di consolidare il piazzamento Champions. L'esorcismo in questione, però, interessa soprattutto l'attacco giallorosso. La sfortuna ha sicuramente un ruolo fondamentale (30 pali, nessuno in Europa ne ha presi di più) ma non basta a spiegare l'apatia da gol dei due numeri 9 a disposizione del tecnico. Belotti è ancora a 0 gol in campionato, peggio di lui come media reti/minuti solo Bonaiuto e Oudin. L'impegno, il sacrificio e qualche assist lo mettono in pole per una maglia col Milan che è peraltro la big alla quale il Gallo ha segnato di più in carriera (6 reti). Non è andato molto meglio Abraham, tra i peggiori lunedì a Bergamo. Mourinho sta riflettendo se riproporre Dybala come falso nove. L'argentino ieri ha rassicurato tutti: "I controlli alla caviglia sono stati positivi. Lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile". E quindi già col Milan anche se non per 90' visti i fastidi al flessore.