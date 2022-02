Mou ritrova l’attacco con Shomurodov, Zaniolo, El Shaarawy

Tre attaccanti tornati a disposizione del tecnico portoghese

Pochi giorni alla gara con lo Spezia, Mourinho ritrova dei giocatori importanti come scrive Francesco Balzani su Leggo. Un mese esatto. Tanto è passato dall'ultimo gol su azione di un attaccante. Era Empoli-Roma (rete di Zaniolo) e la squadra di Mourinho sembrava di nuovo in rampa di lancio. Poi la brusca frenata con i tre pareggi di fila con Sassuolo, Genoa e Verona e il ko in coppa Italia con l'Inter. Due solo i gol su azione sui 4 totali. E sono arrivati grazie ai baby Volpato e Bove. Ora, però, per lo Special One arrivano i rinforzi. Sono tre gli attaccanti tornati a disposizione in vista della gara contro lo Spezia di domenica. Dopo El Shaarawy, infatti, anche Shomurodov è tornato ad allenarsi in gruppo e oggi lo faranno anche Mkhitaryan e Carles Perez.