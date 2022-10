Mou resta in corsa, Roma, un punto di speranza: Belotti riprende il Betis

Non piange la Roma di Mou. Anzi reagisce: alle tante assenze, al risultato sfortunato dell'andata e in uno stadio colmo di passione andalusa. Un pareggio giusto, scrive Francesco Balzani su Leggo, come lo sarebbe stato una settimana fa quello col Betis di Pellegrini che lascia la Roma in piena corsa per il secondo posto del girone C.