Mou, poco turnover con la Fiorentina per lo spareggio d’Europa

Con l'entusiasmo a mille per la finale di Conference appena conquistata la Roma di Mourinho stasera al Franchi (ore 20,45) proverà a far fuori la Viola dalla corsa al 5°-6° posto

Redazione

Uno spareggio per l'Europa per superare la Lazio e chiudere il campionato con qualche giorno di anticipo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Con l'entusiasmo a mille per la finale di Conference appena conquistata la Roma di Mourinho stasera al Franchi (ore 20,45) proverà a far fuori la Fiorentina dalla corsa al 5°-6° posto e a controsorpassare i biancocelesti prima della scivolo finale con Venezia e Torino. Solo da domani Mou penserà a come gestire le forze in vista del Feyenoord.

Poco turnover quindi a Firenze contro la squadra di Italiano che ha segnato l'inizio in serie A dell'esperienza dello Special One in giallorosso. Nella prima di campionato la Roma vinse 3-1 con gol di Mkhitaryan (ancora out) e doppietta di Veretout. Una delle poche sere da ricordare quest'anno per l'ex viola. Proprio il francese stasera ritroverà il posto da titolare dopo l'ingresso positivo col Leicester e farà tirare il fiato a uno tra Cristante e Oliveira.

L'obiettivo è chiudere la stagione positivamente prima di salutarsi a giugno. Al suo posto potrebbe arrivare il turco Kokcu del Feyenoord che ieri ha pareggiato 2-2 col Psv. Davanti Abraham cercherà il gol numero 26 aiutato da capitan Pellegrini e probabilmente Zaniolo. Chance dal 1' per Kumbulla e uno tra Vina ed El Shaarawy a sinistra. A proposito della finale di Tirana: la Uefa martedì metterà in vendita sul suo portale i 10 mila biglietti rimasti, ultima speranza per i tantissimi romanisti che cercando il prezioso tagliando. Ci si deve registrare sul sito e poi, da martedì alle 12 sperare di essere selezionati tra i tifosi di tutto il mondo. Un'impresa.