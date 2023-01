Mou, partenza sprint nel 2023. Il Milan ci prova per Zaniolo

Per ora esaudito in pieno per ora le richieste della Roma: cessione di Nicolò a titolo definitivo a 30 milioni più bonus

Concede meno occasioni di tutti in Europa, ha 5 punti in più rispetto allo scorso anno e ha ottenuto la migliore partenza annuale dal 2010 ad oggi. Eppure nella Roma di Mourinho a fare davvero rumore è ancora il caso Zaniolo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il numero 22 ieri ha vissuto un’altra giornata di vana attesa mentre tutto l’ambiente si spaccava sulla questione. Anche il ct Mancini ha detto la sua: "Deve mettersi a disposizione della squadra". Né Tottenham, né Milan hanno esaudito in pieno per ora le richieste della Roma: cessione a titolo definitivo a 30 milioni più bonus. Ma i rossoneri hanno aperto all’obbligo di riscatto a 25 più bonus, per ora vincolato alla qualificazione in Champions ma le parti tratteranno oggi a Milano. Da Londra solo proposte di prestito o di scambio (gli Spurs offrono Gil, non gradito). Ma la profezia di Mou ("Il 1° febbraio Nicolò sarà con noi") potrebbe comunque avversarsi. In caso di fumata bianca col Milan Pinto andrebbe poi su Ziyech, corteggiato pure dall’Everton.