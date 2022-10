Mou, il barbiere di Siviglia anti-Betis

Ma a Mourinho interessa poco. Lo Special One, infatti, si tramuta in Figaro e nel doppio impegno che vede la sua creatura affrontare il Real Betis del nemico Pellegrini in 7 giorni sarà chiamato al primo, vero turnover stagionale e a raggiungere un record personale di tutto rispetto. Con i 3 punti, infatti, Mou diventerebbe l'allenatore con più vittorie in Europa dell'intera storia del calcio. Il portoghese è a quota 106, le stesse di Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti. Più staccati Guardiola (95) ed Emery (84).