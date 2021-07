Mou gira in vespa a Trigoria, poi incontra Spinazzola

Dopo lo sfortunato terzino azzurro il tecnico incontrerà Dzeko

Prima Spinazzola poi Dzeko. Nel primo giorno di test fisici a Trigoria (in attesa della presentazione di domani alle 13,30 al Campidoglio) per Mourinho è anche tempo di colloqui, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Ieri è stato il turno di Spinazzola che ha deciso di presentarsi a Trigoria subito dopo il rientro dalla Finlandia, a seguito dell’operazione al tendine d’Achille sinistro. Stampelle, gesso, sorrisi. Con Mou si è intrattenuto all’aperto per qualche minuto come consentito dalla quarantena light poi l’abbraccio con Mancini e gli altri compagni. La Roma lo aspetterà ma nel frattempo dovrà sostituirlo fino a marzo. Oltre ad Alonso ed Emerson Palmieri piace Bensebaini .

In queste ore sarà anche il turno di Dzeko. Il bosniaco resterà alla corte di Mourinho che ieri ha dato spettacolo guidando la Vespa a Trigoria proprio come nel murale di Testaccio. Oggi il primo regalo per Mou: è chiusa per Rui Patricio (10 milioni più bonus) entro 48 ore a Roma; Pau Lopez ha firmato col Marsiglia.