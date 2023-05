Mou deferito dopo l’attacco a Chiffi, ma domani ci sarà

Mourinho contro il sistema, o se preferite il sistema contro Mourinho, come riporta Francesco Balzani su Leggo. La nuova sfuriata del tecnico romanista al termine della partita col Monza e dopo l'espulsione di Celik ha generato un fiume di polemiche e l'indagine della Procura Federale che probabilmente porterà a una nuova squalifica dello Special One. "Il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi. Orribile dal punto di vista tecnico, non è empatico, non crea rapporti con nessuno. Non lo voglio più", le parole di Mou che poi se l'era presa anche con la scarsa forza della società giallorossa. I Friedkin (come sempre) non hanno preso posizione ma non hanno gradito. L'Aia invece ha ritenuto molto gravi le parole del tecnico per il quale nel pomeriggio è arrivata la notifica della Procura della Figc che accusa la Roma di "responsabilità' oggettiva, dopo le polemiche del tecnico" ritenute "gravi e lesive nei confronti di Chiffi». La Roma avrà quindi a disposizione una settimana per preparare la strategia difensiva e, per questo motivo, Mourinho potrà sedersi in panchina con l'Inter per essere in caso squalificato col Bologna.